Une pétition pour faire de l’accessibilité la grande cause nationale 2018

Deux Niçois ont lancé une pétition pour que l’accessibilité soit proclamée grande cause nationale 2018. Cela ouvrirait droit à une importante campagne de communication. Philipe Croizon, l’APF et la Fnath soutiennent cette initiative.

Quel est le point commun entre le sauvetage en mer, l’illettrisme et l’autisme ? Ces trois sujets ont été grande cause nationale. Respectivement en 2017, 2013 et 2012. 2018 sera-t-elle l’année de l’accessibilité ? C’est ce que réclame une pétition lancée il y a deux mois à l’initiative de Patrick et Michelle Touchot. Début septembre, l’aventurier Philippe Croizon apportait son soutien aux deux Niçois. Et la semaine dernière, l’APF et la Fnath s’associaient à leur démarche.

Une grande cause et des messages gratuits sur les chaînes publiques

« La première loi sur l’accessibilité en France date de 1975, expliquent les deux activistes en ligne, avec un compte twitter suivi par 21 700 abonnés. Et quarante-deux ans plus tard, seule une minorité des établissements recevant du public (ERP) est aux normes. L’agrément de grande cause nationale permettrait de bénéficier d’une forte couverture médiatique et d’outils de communication. » Il ouvre en effet droit à la diffusion gratuite de messages sur les chaînes de télé et radio publiques.

L’année où de nombreux Ad’ap arrivent à échéance

« Le choix de l’accessibilité serait un signal fort, l’année où de nombreux agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap) arrivent à échéance », approuve Patrice Tripoteau, le directeur général adjoint de l’APF. Les gestionnaires d’ERP non-accessibles avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer leur agenda précisant les travaux nécessaires pour la mise aux normes.

Les plus petits ERP, ceux de 5e catégorie qui accueillent au plus 300 personnes, disposaient alors de trois ans maximum, sauf prolongation, pour les réaliser, soit jusqu’au 27 septembre 2018. Ce sont les plus nombreux.

Le débat sur l’accessibilité ne doit pas se limiter aux normes

« Ce serait aussi l’opportunité de rappeler la finalité de l’accessibilité, ajoute Patrice Tripoteau. Elle doit viser à garantir l’accès des personnes en situation de handicap aux biens, services et à l’espace public, comme n’importe quels citoyens. Elle bénéficie aussi à toutes les personnes restreintes dans leurs déplacements, qu’elles soient âgées, avec des enfants en bas âge… Il faut sortir du débat actuel qui se concentre, à tort, sur les normes et leur coût. Les normes ne sont qu’un moyen, pas une fin. Ce qui est en jeu, c’est l’avènement d’une société inclusive et non discriminante. »

Candidature en octobre

Le Premier ministre attribue l’agrément grande cause nationale chaque année à une association ou un collectif. L’appel à candidatures devrait être lancé en octobre. « Plus les gens signeront notre pétition, plus cela donnera du poids à la candidature de l’accessibilité », insiste Patrick Touchot. 2018, l’année de la cité pour tous ? Franck Seuret