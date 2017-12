Vacances et handicap : un numéro Faire Face spécial bons plans

Vous avez envie de changer d’air. Mais les vacances ça se pense à l’avance. Vos besoins liés à votre handicap et/ou la destination choisie peuvent en effet vous demander de la préparation. Donc de l’anticipation. Voilà pourquoi le numéro spécial bons plans vacances et handicap de Faire Face sort maintenant.

Des conseils, des destinations inédites

Son dossier vous livre ainsi des conseils, des trouvailles. D’autres voyageurs en situation de handicap partagent aussi les leurs. Pour vous permettre de clarifier vos envies, trouver la bonne destination, organiser votre voyage mais aussi pour vous faire découvrir des pistes auxquelles vous n’aviez pas pensé.

Des coups de pouce financiers

Ce numéro est en effet rempli d’adresses et de pistes pour ne pas payer trop cher. Vous y trouverez également des organismes pour vous aider dans votre financement. Loin ou près, en solo, en famille, à l’aventure ou dans un cadre plus organisé : les possibilités sont en effet multiples. À vous de trouver celle vous convenant le mieux et surtout d’en profiter !

Aussi dans ce numéro :

Droits/Nouveau – Tout chaud le chèque énergie – Fin du tarif première nécessité électricité et du tarif spécial de solidarité gaz naturel. Le 1er janvier le chèque énergie les remplace. Y avez-vous droit ? Quel est son montant ? Que payer avec ? Les réponses à toutes vos questions. Par Franck Seuret

Droits/Focus – Adopter sa famille d’accueil – L’accueil familial : une solution à mi-chemin entre le maintien à domicile et la vie en établissement. Un hébergement chez un particulier qui suit des règles bien précises. Découvrez si ce mode d’accueil peut vous convenir. Par Franck Seuret

Santé/Paratetra/Sep – Un syndrome des jambes sans repos ? Votre spasticité des membres inférieurs résiste aux traitements. Vous souffrez peut-être d’un syndrome des jambes sans repos. Le Dr Elsa Mauruc-Soubirac vous explique comme le détecter et le soigner. Par Adélaïde Robert-Géraudel

Portfolio – Lou Bellio – Des enfants autistes ou polyhandicapés. Des univers sans mots et des modes de communication différents. Découvrez le travail de Lou Bellio, jeune photographe talentueuse. Par Valérie Di Chiappari

Aides techniques/Bien choisir – Vos couverts ergonomiques – Le manche, la forme, l’extrémité… des conseils utiles pour vous repérer dans tous les modèles existants. Par Olivier Clot-Faybesse

Vie sociale/Tourisme – Ô Toulouse – La ville rose regorge de trésors. Claire Richard vous emmène sur les bords de la Garonne et vous dévoile ses bonnes adresses. Par Jean-Philippe Noël



Vie sociale/Sport – Jujitsu : Attachez vos ceintures – La pratique d’un art martial vous a toujours tenté(e) ? Michel Bourdon, 53 ans, partage avec vous son sport favori. Par Katia Rouff-Fiorenzi

