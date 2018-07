À Reims, la bibliothèque municipale rend service aux proches aidants

Depuis un an, la bibliothèque municipale de Reims produit des livrets destinés gratuitement aux proches de personnes en situation de handicap baptisés “biblio-thèmes”. Professionnels et public handicapé y trouvent aussi leur intérêt. Aurore Sohier, médiatrice auprès du public déficient visuel et chargée, avec deux autres collègues*, de la cellule handicap, des déficients auditifs et des dys, en explique le principe.

Faire-face.fr : Que contiennent ces “bibio-thèmes” ?

Aurore Sohier : Ils se composent de deux parties. Une consacrée aux ressources : associations locales et nationales, organismes et institutions, sites internet. Sans oublier les services qu’offrent la bibliothèque municipale. L’autre contient une bibliographie : romans, témoignages, guides pratiques, documentaires, films… Nous nous sommes inspirés d’un dispositif québécois.

Focus sur les handicaps visuel, auditif et les dys

F-f.fr : Est-ce une initiative propre à la bibliothèque de Reims ?

A.S : Non. Les bibliothèques de Laval ainsi qu’une dizaine d’autres diffusent aussi des livrets appelés “Biblioaidants”. Comme il s’agit d’une marque déposée, nous leur avons demandé l’autorisation d’en reprendre le principe.

Mais sans aller, comme eux, jusqu’à traiter des pathologies comme Alzheimer, Parkinson ou le diabète, nous avons choisi de nous concentrer sur les handicaps visuel, auditif et les dys. Nous prévoyons, en 2019, la parution d’un “biblio-thème” sur le handicap mental.

Meilleur accès à l’information

F-f.fr : Quel écho ces livrets trouvent-ils auprès du public ?

A.S : Un écho très favorable. Celui sur les dys est particulièrement apprécié. Il aide les personnes concernées et leur évite de longues et fastidieuses recherches d’informations. Pour le faire connaître, et plus largement pour promouvoir notre programme, nous avions organisé une conférence en mars dernier avec l’association DFD 51. Nous allons renouveler l’opération le 29 septembre à la médiathèque Jean Falala.

* Marie-Pierre Rabaté, responsable de l’accueil des publics, et Cyril Schuer, médiateur auprès du public déficient auditif.