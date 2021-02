Plus dure la vie des personnes handicapées

Une récente étude statistique, publiée 16 ans jour pour jour après l’adoption de la loi du 11 février 2005, dresse un tableau sombre des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Elles sont plus pauvres, en moins bonne santé et plus souvent isolées.



“Comment vivent les personnes handicapées”. Si le titre de la dernière publication de la Drees, un organisme du service statistique public, est juste factuel, son contenu, en revanche, est très clair : plus mal que les autres Français.

« Leurs conditions de vie sont plus dégradées que celles de l’ensemble de la population, commente Patrick Aubert, le sous-directeur de l’observation de la solidarité au sein de la Drees. Les différents indicateurs montrent un désavantage pour elles. »

Pauvres d’un point de vue monétaire

L’enquête, dont les données datent de 2018, se concentre sur les 2,3 millions de personnes en situation de handicap, âgées de 16 à 64 ans (voir encadré ci-dessous).

19 % vivaient alors dans un ménage dont le niveau de vie était inférieur au seuil de pauvreté. C’est six points de plus que dans l’ensemble de la population (13 %).

Encore plus pauvres en conditions de vie

La Drees utilise un autre indicateur que la pauvreté monétaire. La pauvreté en conditions de vie se mesure sur la base des privations ou du renoncement à certains biens de consommation, services ou équipements, pour des raisons financières.

Elle touchait près de 3 personnes handicapées sur 10 (contre un peu plus d’une sur 10 en population générale, voir tableau ci-contre). 40 % d’entre elles considèrent de plus leur situation financière comme difficile.

Santé en berne

La moitié des personnes handicapées qualifiaient leur état de santé de mauvais ou très mauvais. C’est dix fois que dans l’ensemble de la population ! Et neuf sur dix déclaraient être atteintes d’une maladie chronique (trois fois plus).

Sentiment de solitude

Enfin, leur vie sociale est moins riche.

Elles étaient deux fois moins nombreuses à faire du sport (27 % contre 51 %).

Faisaient moins souvent partie d’une association (34 % contre 39 %).

Et rencontraient ou contactaient moins fréquemment famille et amis. 18 % des personnes handicapées rapportaient se sentir seules « tout le temps » ou « la plupart du temps » (contre 7 %).

Globalement moins satisfaites de leur vie

Sans surprise, les personnes handicapées, qu’elles aient plus ou moins de 65 ans, se déclaraient dans l’ensemble globalement moins satisfaites de leur vie. Quel que soit le domaine considéré (ressources, loisirs…). La note moyenne de satisfaction plafonnait à 5,9 sur 10 (contre 7,3).

Les caractéristiques socio-démographiques influent…

« Ces différences peuvent s’expliquer par les conséquences directes du handicap et des limitations fonctionnelles sur les conditions de vie de ces personnes », analyse la Drees.

Les caractéristiques socio-démographiques particulières de cette population (âge moyen plus élevé, niveau de diplôme plus faible, taux de chômage plus important…) « peuvent aussi influer sur l’intensité et les formes de la participation sociale ».

… mais le handicap joue un rôle direct

Mais toutes choses égales par ailleurs – c’est-à-dire en comparant des individus de même âge, même niveau de diplôme… – « les personnes handicapées restent davantage confrontées à la pauvreté en conditions de vie et au fait de vivre seules ». Le handicap est donc bien un facteur important d’inégalités sociales.