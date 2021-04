Un nouveau site pour rendre la lecture accessible à tous les enfants

Édition Jeunesse Accessible conseille les professionnels du livre et les familles sur les ouvrages adaptés à tous types de handicap.

Mettre la lecture à la disposition de tous les enfants de 3-12 ans, y compris ceux qui ont des difficultés : c’est l’objectif du programme Édition Jeunesse Accessible (EJA). Un handicap cognitif, sensoriel, intellectuel, comportemental ou neurodéveloppemental peut empêcher l’accès aux médiathèques, librairies et aux livres jeunesse “classiques”. Dix pour cent des enfants seraient concernés.

Pourtant, il existe une offre d’ouvrages dédiés : en pictogrammes, facile à lire et à comprendre, en langage parlé, complété ou en braille… Mais les professionnels du livre et les familles la connaissent peu.

Des solutions concrètes

Pour y remédier, le nouveau site internet d’EJA regorge de solutions inclusives. Pour les médiathèques : des formations, en présentiel ou en ligne, et un kit d’installation pour un coin lecture dédié. Trente d’entre elles en sont déjà équipées en France.

Les jeunes lecteurs et leur famille trouveront une carte interactive des espaces dans lesquels dénicher des livres accessibles près de chez eux.

Pour les libraires : des conseils et des suggestions d’ouvrages afin de mettre en place un espace EJA. Certains magasins de l’enseigne Cultura s’y sont déjà mis.

Enfin, les éditeurs de livre jeunesse y recevront des conseils d’adaptation pour leurs titres. Ils peuvent aussi demander le référencement de leurs livres accessibles dans les collections d’EJA.

L’association Signes de sens pilote le programme depuis 2017. Plus largement, elle conçoit des outils et cherche des solutions pédagogiques facilitant l’accès à l’information, à la culture, et aux apprentissages.