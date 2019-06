Tangata balise vos loisirs en Île-de-France

L’annuaire gratuit en ligne Tangata recense l’offre culturelle et de loisirs d’Île-de-France dont on connaît les données d’accessibilité au handicap. Il propose aussi des services d’accompagnement et de transport complémentaires.

Trouver des idées de loisirs adaptées aux besoins de son handicap n’est déjà pas une mince affaire. Quand il faut en plus trouver un accompagnateur ou un moyen de transport accessible pour y aller, il y a fort à parier que la sortie, in fine, va tomber à l’eau. Lancé fin avril Tangata veut y remédier. Cette plateforme en ligne recense activités de loisirs, sportives, spectacles, ateliers artistiques, en Île-de-France.

S’y ajoutent des propositions de services liés. Accompagnateurs bénévoles par des associations, taxis adaptés, locations de voitures adaptées, prêt d’aides techniques…

Agrégation d’offres de loisirs existantes

Tangata ne crée aucune offre nouvelle. Cette start-up agrège l’offre existante, par le biais de partenaires. Notamment, les lieux culturels, de bien-être et de loisirs renseignés sur J’accède. Les fiches de cette autre plateforme, complétées par les utilisateurs, en détaillent tous les niveaux d’accessibilité.

Cela permet de personnaliser sa recherche par filtres, en fonction de ses besoins. Pour certaines personnes, le plain-pied sera nécessaire. Pour d’autres, ce sera le type d’ouverture des portes ou la présence d’un agent d’accueil.

On y trouve aussi le flux de la Fnac spectacles, seulement si les lieux des spectacles ont au moins un critère d’accessibilité sur J’accède. On n’y retrouve donc pas la totalité de la tournée d’un artiste.

Offre de loisirs commerciale ou non

N’importe quel club sportif, maison de la culture, association, salle de concert, médiathèque, musée, ou start-up du handicap, peut faire figurer ses propositions, qu’elles soient commerciales ou non.

Seule contrainte technique : les prestataires doivent d’abord recenser leur lieu dans J’accède. Seules les fiches de J’accède présentant au moins un critère d’accessibilité remontent sur Tangata.

« Par la suite nous voulons nous étendre hors Île-de-France, ajouter des séances de cinéma en partenariat avec Ciné-ma différence et les données du GPS piéton collaboratif Streetco », explique Lisa Wormser de Tangata. Autres pistes : s’allier à Cultures du Coeur 93, s’élargir à l’emploi et l’employabilité…

Projet d’accès aux loisirs incubé à la BNP

Le concept ne vient pas de personnes en situation de handicap ou de leurs proches, à la différence des récents Takahut ou Wilson par exemple. À son origine : des salariés d’une compagnie d’assurance dont les clients sont notamment des personnes en situation de handicap : Cardif, la filiale assurantielle de BNP Paribas.

Les employés de cette banque qui ont une idée innovante peuvent tenter de la réaliser afin de créer un service ou produit nouveau. Ces initiatives doivent avoir un impact positif sur la banque et sur la société. « Les collaborateurs de Cardif ont réalisé à quel point la vie de leurs clients était très contrainte, avec très peu de possibilités de se faire plaisir », poursuit Lisa Wormser.

Après six mois de construction dans l’incubateur interne à BNP Paribas, ce projet a été retenu et fonctionne aujourd’hui comme une start-up au sein de la BNP, animée par trois salariées détachées de Cardif à temps complet.

Pour les utilisateurs, le site est gratuit. Pour les partenaires – 30 actuellement – il l’est en 2019, mais un autre modèle économique est en réflexion. Parmi leurs avantages figurera la possibilité d’être accompagnés par le programme Act For Impact, le label Entrepreneuriat Social de BNP Paribas, notamment via la Maison des Entrepreneurs, à Paris.