Accessibilité et handicap : à quoi ressembleront les logements évolutifs ?

Un arrêté vient de rendre obligatoire les douches de plain-pied dans tous les nouveaux appartements. Ce texte complète la réglementation existante pour les logements évolutifs, qui vont devenir la norme. Ils doivent être conçus de manière à être rendus accessibles aux personnes en fauteuil roulant par des travaux simples. Visite guidée.

Fini, ou presque, les logements accessibles : place aux logements évolutifs. Rappelez-vous, c’était bien avant la crise sanitaire, le confinement et les protocoles Covid-19. Le 16 octobre 2018, le Parlement adoptait la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, la fameuse loi Élan. Son article 64 avait suscité l’opposition des associations de personnes handicapées car il abaissait la part des logements accessibles.

Jusqu’alors, c’est la règle des 100 % qui s’appliquait. Plus précisément, tous les appartements situés au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf sans ascenseur devaient être aux normes accessibilité. Et dans les bâtiments neufs équipés d’un ascenseur, tous étaient tenus de l’être, y compris en étages. Concrètement, ces appartements accessibles devaient – et doivent toujours – être conçus de telle sorte qu’une personne en fauteuil puisse y entrer et accéder au séjour, aux toilettes, à la cuisine, à une chambre au moins et à la salle de bains.

Aujourd’hui, ces normes ne s’imposent plus qu’à 20 % des logements. Les autres, 80 % donc, se contentent d’être évolutifs. Ces nouvelles règles s’appliquent aux permis de construire déposés depuis le 1er octobre 2019. Elles concernent tous les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur.

Un nouvel arrêté, paru au journal officiel le 17 septembre, a ajouté une ultime touche au cadre réglementaire. En attendant que les premiers immeubles sortent de terre, voilà donc à quoi devrait ressembler un logement évolutif.

1 – Un logement à accessibilité limitée dès la construction

Dans ces logements évolutifs, une personne en situation de handicap doit, seulement, pouvoir se rendre dans le séjour et aux toilettes.

2 – Un logement pouvant être facilement rendu accessible

L’appartement sera conçu de manière à ce que « des travaux simples » suffisent à permettre l’accès, en plus, à la cuisine, à la salle de bains et à une chambre au moins.

En clair, il ne doit pas être nécessaire de casser un mur porteur mais seulement des cloisons de placo, par exemple ; de modifier les canalisations d’eau ; ou bien encore de déplacer le tableau électrique.

3 – Un logement dans lequel la douche sera de plain-pied

Au moins une salle d’eau doit être équipée d’une zone de douche de plain-pied. Le système d »évacuation des eaux sera donc intégré dans le sol, sous le plancher. Et si une baignoire a été installée à la place, alors il sera possible d’aménager cette douche facilement, sans grand travaux. Idéalement juste en enlevant la baignoire.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur pour les permis de construire déposés à partir du premier semestre 2021. Elle ne vaut pas que pour les logements évolutifs mais aussi pour le quota des 20 % accessibles. Une véritable avancée.

Par ailleurs, pour que la salle de bains puisse devenir accessible, elle se situera souvent à côté des toilettes. Si l’ensemble a été bien conçu, casser la cloison entre les deux permettra de créer une pièce d’eau dans laquelle les personnes en fauteuil roulant pourront se rendre.

4 – Un logement situé où le promoteur le souhaite

La réglementation ne précise pas où les 20 % de logements accessibles – et donc, par déduction, les 80 % de logements évolutifs – devront être situés dans l’immeuble. Tous les appartements utilisables en l’état par les personnes en fauteuil roulant seront-ils au rez-de-chaussée ? Ou dans la même cage d’escalier d’une opération comptant plusieurs petits immeubles accolés ? Et y en aura-t-il de toutes les tailles ? Ce sera au bon vouloir du promoteur.